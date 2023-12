Digital Media Solutions Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Digital Media in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Digital Media führt.

Die Anleger-Stimmung bei Digital Media in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Digital Media mit einem aktuellen Kurs von 0,052 USD inzwischen -92,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -99,02 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Digital Media momentan als "überkauft" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI 90,81 Punkte beträgt. Somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Digital Media damit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Digital Media Solutions-Analyse vom 14.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Digital Media Solutions jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Digital Media Solutions-Analyse.

Digital Media Solutions: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...