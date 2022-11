Digital Head Unit von ECARX startet in Europa im neuen smart #1

London (ots/PRNewswire) -LONDON, 2. November 2022 /PRNewswire/-- Die Digital Head Unit (DHU) der nächsten Generation von ECARX, einem globalen Unternehmen im Bereich der Mobilitätstechnologie, wird die europäischen Autofahrer mit der fortgesetzten Einführung des neuen smart #1 erreichen, der voraussichtlich ab Ende 2022 an die Kunden ausgeliefert wird.Die von ECARX entwickelte Digital Head Unit, die ein intelligentes und von ECARX mitentwickeltes Betriebssystem namens smart OS betreibt, bietet den Anwendern ein individuelleres und intuitives Erlebnis und veranschaulicht gleichzeitig den Geist der Marke smart. Basierend auf einem Designkonzept, das von Mercedes-Benz entwickelt wurde, stellt die DHU als zentrales Merkmal in Form eines digitalen Fuchs-Avatars den ersten jemals in einem Auto integrierten virtuellen Assistenten vor und nutzt ein „Inspiring Planet"-Designkonzept. Das gemeinsam entwickelte Betriebssystem bietet ein reibungsloses, effizientes und unterhaltsames Human Machine Interface (HMI), eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die neben einer Multi-Kontext-Spracherkennung über die Fähigkeit verfügt, eine Reihe von globalen Apps herunterzuladen und darauf zuzugreifen.Über den zentralen Touchscreen werden die Fahrzeugfunktionen und das Infotainment-System gesteuert und eine Reihe von Modi für den Fahr- und Benutzerkomfort eingestellt, was für ein reibungsloses Kundenerlebnis sorgt. Shortcut-Symbole ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Fahrzeugfunktionen, und die Medien können über ein dynamisches Widget jederzeit vom Startbildschirm aus gesteuert werden. Die durch Bildschirmteilung maximierte Anzeige ermöglicht eine gleichzeitige Ansicht sowohl der Navigationsroute als auch der Mediensteuerung, und in bestimmten Fahrszenarien wird ein Pop-up-Bildschirm mit Kameraansicht aktiviert.Das Digitalcockpit des smart #1 nutzt Snapdragon® Cockpit Platforms der nächsten Generation von Qualcomm Technologies, Inc. Als Schlüsselkomponenten der Snapdragon® Digital Chassis™-Lösungen sind die Snapdragon Cockpit Platforms der nächsten Generation darauf ausgelegt, fahrzeuginterne Erfahrungen zu transformieren und ein höheres Maß an Computer-Intelligenz zu unterstützen, wie es für fortschrittliche Funktionen in Fahrzeugen der nächsten Generation erforderlich ist. Dazu gehören hochintuitive KI-Erlebnisse (Künstliche Intelligenz) für die virtuelle Unterstützung im Auto, hochmoderne Technologien für ein beeindruckendes Klangerlebnis und reichhaltige visuelle Erlebnisse, natürliche Interaktionen zwischen Fahrzeug und Fahrer sowie kontextbezogene Nutzungsfälle der Sicherheitsanwendungen für Fahrer und Passagiere. Aufgrund der Over-the-Air-Funktion (OTA) kann das System während der gesamten Lebensdauer des Autos kontinuierlich verbessert werden.Im Gegensatz zu einer traditionellen OEM-Lieferanten-Beziehung, bei der die Lieferanten zur Erfüllung einer Spezifikation herangezogen werden, arbeiteten smart und ECARX seit der anfänglichen Produktentwicklungsphase des smart #1 im Jahr 2019 zusammen, wobei beide Parteien ihre eigene Erfahrung und Fachkenntnisse beitrugen, um gemeinsam ein vollständig integriertes digitales System zu entwickeln.Ziyu Shen, Chairman und CEO von ECARX, kommentierte: „Millionen von Nutzern in verschiedenen Regionen erfreuen sich bereits an den von ECARX entwickelten digitalen Cockpit-Lösungen, aber wir freuen uns besonders darüber, unsere Digital Head Unit der neuesten Generation im smart #1 für Kunden in Europa einzuführen. Zusammen mit smart und basierend auf der Designrichtung von Mercedes-Benz haben wir gemeinsam ein reibungsloses, effizientes und unterhaltsames Benutzererlebnis bereitgestellt, das die Marke smart auf einem System verkörpert, das globale Apps und Inhalte ausführen kann. Es basiert auf einer Snapdragon Cockpit Platform der nächsten Generation, kombiniert mit dem von ECARX selbst entwickeltem Software-Stack, und ist eine der fortschrittlichsten Plattformen auf dem Markt."Dirk Adelmann, CEO von smart Europe, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit der Lösung, die wir gemeinsam mit ECARX für den smart #1 entwickelt haben. Dies ist das erste intelligente Fahrzeug, das von der Expertise im Bereich maßgeschneiderter Software- und Hardware-Integration profitiert, die ECARX in unsere Partnerschaft einbringt. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich für unsere zukünftigen Produkte und letztendlich für unsere Kunden eröffnen werden."Bild: smart #1 Digital Head Unit entwickelt von ECARX (Hinweis: Der Bildschirm für die Endproduktion kann leicht variieren).Informationen zu ECARXECARX verwandelt Fahrzeuge in nahtlos integrierte Informations-, Kommunikations- und Transportgeräte. Das Unternehmen gestaltet die Interaktion zwischen Menschen und Autos, indem es die Technologie, die das Herzstück der intelligenten Mobilität bildet, schnell vorantreibt. Zu den aktuellen Kernprodukten von ECARX gehören Infotainment Head Units (IHU), digitale Cockpits, Fahrzeug-Chip-Set-Lösungen, ein Kernbetriebssystem und ein integrierter Software-Stack. Darüber hinaus entwickelt ECARX eine Full-Stack-Computing-Plattform für die Automobilbranche.In den letzten drei Jahren wurde die Technologie von ECARX in mehr als 3,7 Millionen Autos weltweit integriert. ECARX wurde 2017 gegründet und ist seitdem auf fast 2.000 Teammitglieder weltweit angewachsen. Die Mitbegründer sind zwei Automobilunternehmer, Chairman und CEO Ziyu Shen und Eric Li (Li Shufu), der auch Gründer und Vorsitzender der Zhejiang Geely Holding Group (Geely) ist, eines der weltweit größten Automobilkonzerne, der Eigentümeranteile und Investitionen in internationalen Marken wie Lotus, Lynk & Co, Polestar, smart und Volvo Cars hält.Im Mai 2022 schloss ECARX eine Fusionsvereinbarung mit COVA Acquisition Corp. und erwartet, nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq notiert zu werden. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 erfolgen.Informationen zu smartDie smart Europe GmbH wurde im Juni 2020 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der smart Automobile Co., Ltd. gegründet. Das internationale Team von smart Europe mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist für alle Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaktivitäten für die nächste Generation von smart-Fahrzeugen und Produkten sowie Dienstleistungen der Marke auf dem europäischen Markt verantwortlich. Mit Dirk Adelmann als CEO und Martin Günther als CFO entwickelt das Unternehmen mit einem hocheffizienten und kundenorientierten Geschäftsmodell sein volles Potenzial in Europa. smart Automobile Co., Ltd. wurde als globales Jointventure von Mercedes-Benz AG und Geely Automobile Co. gegründet und positioniert sich als führender Anbieter von intelligenten Elektrofahrzeugen im Premium-Segment. Der brandneue Kompakt-SUV kann seit Oktober 2022 vorbestellt werden.