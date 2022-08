"Digital Demo Day 2022" - Dekarbonisierung der industriellen Fertigung: Fero Labs zeigt greifbare Chancen des Einsatzes von KI im Kampf gegen den Klimawandel

Düsseldorf (ots) -- Kundenprojekte in verschiedenen Branchen zeigen: Der Einsatz von "Künstlicher Intelligenz" (KI) kann einen signifikanten Beitrag für mehr Klimaschutz leisten- Nach wie vor liegen in vielen Unternehmen Einsparpotenziale in den Produktionsprozessen brach / Gleichzeitig beschäftigen sich zunehmend auch mittelständische Unternehmen mit Nutzenpotenzialen von KI beim KlimaschutzKünstliche Intelligenz kann dazu beitragen, Komplexität in energieintensiven Industrieproduktionen zu reduzieren, indem die Möglichkeiten von maschinellem Lernen in der Produktion ausgenutzt werden. Auf diese Weise lassen sich Kosten sparen, gleichzeitig wirkt der Einsatz von KI als "Booster" für den Klimaschutz. Nach wie vor nutzen aber viele Unternehmen die Potenziale der Digitalisierung noch nicht aus. Um das Potenzial von KI beim Klimaschutz in den Fokus zu rücken, präsentiert Fero Labs, ein junges Hightech-Unternehmen mit Standorten in Düsseldorf und New York, beim "Digital Demo Day 2022" in Düsseldorf eigene Softwarelösungen und messbare Erfolge beim Einsatz von "Machine Learning" in der Stahl-, Chemie-, und Zement-Industrie sowie in der Nahrungsmittel- und FMCG-Branche. Die Kundenprojekte zeigen eindeutig: KI sorgt planbar dafür, Emissionen im Produktionsprozess zu senken und Kosten bei gleichbleibender Qualität zu reduzieren.Als Technologiekongress zählt der "Digital Demo Day 2022" zu den wichtigsten Plattformen für junge, industrienahe Tech-Unternehmen in Deutschland. Mehr als 200 Start-ups aus den Branchen VR/AR, IoT, Robotics, AI, Blockchain und Cyber-Security stellen den rund 4.000 Besucherinnen und Besuchern digitale Innovationen und Anwendungsbereiche in der industriellen Produktion vor.In seiner Keynote mit dem Titel "Decarbonisation without Deindustrialisation: AI can help us to fight the climate change" zeigt Tim Eschert, als Geschäftsführer verantwortlich für das operative Geschäft von Fero Labs in Europa, konkret auf, wie KI-Software messbar beim Kampf gegen den Klimawandel hilft. Am Beispiel des Einsatzes von Fero Software in den Werken des Stahlproduzenten Gerdau wird deutlich: Die Reduktion von Emissionen im Produktionsprozess und Einsparungen bei den Produktionskosten sind direkt miteinander verbunden.Zum Kundenkreis von Fero Labs zählen internationale Konzerne wie Henkel, Volvo Trucks, Gerdau, Evonik oder Covestro. Hinzukommend beschäftigen sich inzwischen zunehmend auch mittelständische Unternehmen im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung und notwendiger Klimaschutzinvestitionen mit der Transformation der industriellen Produktion. Dabei sichert KI als Klima- und Digitalisierungsinvestition speziell im Mittelstand Wachstumschancen und eine stabile Beschäftigung ab. Mittelständische Unternehmen, die beim Klimaschutz vorangehen, haben zudem angesichts steigender CO2-Preise sowie vor dem Hintergrund wachsender Bedeutung von klimaneutralen, digitalisierten Produktionsprozessen langfristig Wettbewerbsvorteile.Tim Eschert: "Die Transformation der industriellen Produktion in Richtung Dekarbonisierung schreitet mit hoher Dynamik voran. Bereits heute steht fest: Produkte, die die Regulatorik hinsichtlich CO²-Emissionen nicht erfüllen, werden früher oder später keinen Markt mehr haben. Umsätze sind dann nicht woanders und können eventuell vom Wettbewerb zurückgeholt werden, sondern brechen komplett weg. Dadurch stehen ganze Geschäftsmodelle auf dem Spiel. Energieintensive Produktionsprozesse müssen also so ausgestaltet werden, dass sie der Gesellschaft und ihren Ansprüchen an Nachhaltigkeit entsprechen. Mit KI-basierter Software versetzen wir Industrieunternehmen in die Lage, Nutzen- und Effizienzpotenziale von 'Machine Learning' in der Prozesstechnik zu realisieren. Die Ergebnisse aus den Projekten bei unseren Kunden sprechen eine eindeutige Sprache: Gemeinsam sparen wir sowohl Kosten als auch Emissionen ein."Fero Labs nimmt zum 5. Mal am Digital Demo Day teil und tritt in diesem Jahr als einer der Hauptsponsoren der Konferenz auf. Neben Fachgesprächen mit Expertinnen und Experten aus der Industrie und Forschung will Fero Labs die auf dem Digital Demo Day geknüpften Kontakte mit jungen Talenten dazu nutzen, das Team am Standort Düsseldorf auszubauen.Über Fero Labs:Das Hightech-Unternehmen Fero Labs mit Hauptsitz in New York wurde 2015 gegründet und unterstützt Industrieunternehmen unterschiedlichster Branchen mit KI-basierter Software, die Nutzen- und Effizienzpotenzial von "Machine Learning" in der Prozesstechnik aufzeigt. Mit dem Einsatz von Fero Software und "explainable KI" können produzierende Unternehmen in der Fertigung Qualität sichern und skalieren, ihre Effizienz steigern sowie ihren Rohstoffverbrauch reduzieren und Emissionen minimieren.Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.ferolabs.com/Pressekontakt:Fero Labs GmbHTim EschertPhone: +49 211 - 97633603Email: tim@ferolabs.comOriginal-Content von: Fero Labs, übermittelt durch news aktuell