Digital Cooperation Organization begrüßt sechs neue Beobachter

Riad, Saudi-Arabien, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -The Digital Cooperation Organization (DCO) begrüßte heute sechs neue Beobachter: BTECH, Deloitte, die Islamische Entwicklungsbank, Mobily, OneWeb und Visa.DCO-Beobachter, die alle Sektoren der digitalen Wirtschaft von internationalen Organisationen, akademischen Institutionen, NGOs und dem Privatsektor vertreten, arbeiten durch ihre Programme und Initiativen eng mit dem DCO zusammen, um eine größere internationale Zusammenarbeit im gesamten digitalen Ökosystem zu ermöglichen.Die neuen Beobachter werden ihr Fachwissen nutzen, um die Ziele der DCO zu unterstützen, die digitale Kluft zu beseitigen und die Länder in die Lage zu versetzen, eine starke, integrative und nachhaltige digitale Wirtschaft aufzubauen.- BTECH, die Bahrain Technology Companies Society, ist eine gemeinnützige Einrichtung, die 2012 mit dem Ziel gegründet wurde, im IKT-Sektor in Bahrain Fuß zu fassen und die bahrainische IKT-Branche auf ein weltweit konkurrenzfähiges Niveau zu bringen.- Deloitte ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Innovation konzentriert und Unternehmen jeder Art und Größe dabei unterstützt, in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein, indem es ihre Abläufe umgestaltet und ihren Einsatz von Technologie optimiert.- Die Islamische Entwicklungsbank ist eine multilaterale Entwicklungsfinanzierungsinstitution, die digitale Innovationen nutzt, um die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Fortschritt in ihren Mitgliedsländern zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf islamischen Finanzen und nachhaltiger Entwicklung liegt.- Mobily ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen im Nahen Osten, das sich auf die Bereitstellung innovativer Dienstleistungen und digitaler Lösungen in verschiedenen Sektoren konzentriert.- OneWeb ist ein globales Telekommunikationsnetz, das von einer Konstellation von 648 Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) betrieben wird und Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz für Regierungen, Unternehmen und Gemeinden auf der ganzen Welt ermöglicht.- Visa ist ein führendes globales Zahlungstechnologieunternehmen, das die Einführung neuer Zahlungstechnologien und digitaler Zahlungsmethoden vorantreibt.Hassan Nasser, DCO-Vizepräsident für internationale Angelegenheiten und Mitgliedschaft, sagte: „Die Zusammenarbeit mit diesen sechs neuen Beobachtern ist der jüngste Schritt nach vorne für die DCO, während wir weiterhin strategische Partnerschaften eingehen, die eine aktive Rolle bei der Nutzung der Macht der digitalen Wirtschaft spielen. Jede Organisation bringt einzigartiges Fachwissen und wichtige Kenntnisse in die DCO ein, die uns bei unserer Aufgabe unterstützen werden, digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen und Fortschritte bei der Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erzielen."Die DCO arbeitet daran, das integrative Wachstum der digitalen Wirtschaft durch Programme zu beschleunigen, um die Kraft der digitalen Wirtschaft in ihren dreizehn Mitgliedstaaten zu nutzen.