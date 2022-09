Digital Cooperation Organization (DCO) verkündet KI-Erklärung von Riad auf dem Global AI Summit

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Nach einem Rundtischgespräch auf Ministerebene auf dem Global AI Summit haben sich die Mitgliedsstaaten der Digital Cooperation Organization (DCO) darauf geeinigt, die Riyadh AI Call for Action Declaration (RAICA) zu verabschieden, die darauf abzielt, KI-Technologie zum Nutzen von Menschen, Gemeinschaften, Nationen und der Welt als Ganzes einzusetzen.Die Erklärung wurde von allen Mitgliedern der DCO unterzeichnet, darunter Bahrain, Zypern, Dschibuti, Kuwait, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan, Jordanien, Ruanda und Saudi-Arabien.Der Aufruf zum Handeln zielt darauf ab, die Verpflichtung des DCO zu fördern, gegenwärtige, entstehende und zukünftige humanitäre Probleme im Bereich der künstlichen Intelligenz zu identifizieren und anzugehen. In der Erklärung werden die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, wie KI als Instrument eingesetzt werden kann, um das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem die Qualität der Arbeit gesteigert, eine besser konzipierte öffentliche Politik entwickelt und Effizienzsteigerungen im Ökosystem gefördert werden.Deemah Al Yahya, Generalsekretärin des DCO, sagte: „DCO wurde mit dem Ethos gegründet, eine integrative digitale Wirtschaft durch die Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen auf allen Ebenen zu schaffen. Mit der RAICA-Erklärung wird diese Idee in die Praxis umgesetzt. Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung bekräftigen alle DCO-Mitgliedsstaaten ihren gemeinsamen Wunsch, eine bessere Zukunft für alle herbeizuführen, indem sie das enorme Potenzial der KI nutzen, um das Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern."In der Erklärung werden sieben Hauptpfeiler hervorgehoben, die dazu beitragen werden, diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Jeder dieser Grundsätze umfasst Methoden, die sicherstellen sollen, dass die Vorteile der KI allen zugute kommen und niemandem geschadet wird.- Überwindung der digitalen Kluft- Stärkung unterprivilegierter Gemeinschaften- Förderung der digitalen Entwicklung- Gewährleistung von Fairness und Nichtdiskriminierung- Innovation im Bereich KI vorantreiben- Bekämpfung des Klimawandels mit Hilfe von KI- Engagement für internationale Zusammenarbeit und KooperationDCO hat eine Reihe von Aktionsbereichen entwickelt, um die Umsetzung dieser Säulen zu unterstützen. Um dies zu erreichen, werden die Mitgliedsländer darauf drängen, allen Menschen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um sich KI-Kenntnisse anzueignen; mit Organisationen zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wie KI zur Förderung der Menschenrechte eingesetzt werden kann; die digitale Infrastruktur zu verbessern; umfassende ethische Richtlinien für KI zu verabschieden; KI-gestützte Initiativen zur Bewältigung globaler Herausforderungen zu entwickeln; KI zu nutzen, um die Auswirkungen des Menschen auf das Klima zu verringern; und eine multilaterale Zusammenarbeit aufzubauen, um den Zugang zu KI in allen Ländern zu beschleunigen.Die vollständige Erklärung finden Sie unter www.dcoinsights.com/RAICAFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1899010/SDAIA.jpgPressekontakt:Hussam Al Mayman,Media@GlobalAISummit.org,00966 11 2500 700Original-Content von: Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), übermittelt durch news aktuell