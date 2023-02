Digital Cooperation Organization (DCO) veranstaltet 2. Generalversammlung in Riad

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Digital Cooperation Organization (DCO) wird die 2. Generalversammlung am 5. Februar in Riad, Saudi-Arabien, abhalten und die DCO-Mitgliedsstaaten zusammenbringen, um strategische Richtungen und Initiativen zu diskutieren, die digitalen Wohlstand für alle Nationen ermöglichen sollen. Minister, die die 13 DCO-Mitgliedsstaaten vertreten, sowie hochrangige Delegationen von DCO-Beobachtern und Vertreter von Gastländern und internationalen Organisationen werden für die Generalversammlung zusammenkommen, um über den Zustand der digitalen Wirtschaft und die Herausforderungen zu diskutieren, denen sich alle Nationen gegenübersehen, wenn sie ein gerechtes globales digitales Wachstum und eine solche Entwicklung anstreben.Die 2. Generalversammlung wird das erste persönliche Treffen der DCO-Mitgliedsstaaten sein, das zwei Jahre des Fortschritts für die internationale Organisation markiert, die gegründet wurde, um sozialen Wohlstand und Wachstum zu erreichen, indem sie die Bemühungen zum Vorankommen und zur Förderung des Interesses an der digitalen Wirtschaft vereint.Deemah AlYahya, Generalsekretär der DCO, sagte: „Digitale Technologien haben ein enormes Potenzial, Volkswirtschaften zu transformieren und Gruppen, einschließlich Frauen und Unternehmern, mit neuen Möglichkeiten zu befähigen. Insbesondere ist festzuhalten, dass 70 % des neuen Wertes, der in der globalen Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt geschaffen wird, auf digital gestützten Plattformen basieren wird, so dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass alle Nationen die gleiche Fähigkeit haben, die Macht der Digitalisierung zu nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die DCO wurde gegründet, um die digitale Transformation durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch unter allen Stakeholdern zu beschleunigen, um Nationen in die Lage zu versetzen, Strategien und Programme zu entwickeln, um ihre eigene digitale Entwicklung voranzutreiben und sich gleichermaßen an der globalen digitalen Wirtschaft zu beteiligen."Die DCO konzentriert sich auf die Stärkung von Jugendlichen, Frauen und Unternehmern, die die beschleunigende Kraft der digitalen Wirtschaft und den Sprung in die Innovation nutzen wollen. Sie ist eine globale multilaterale Organisation, die im November 2020 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Riad hat. Sie zielt darauf ab, digitalen Wohlstand für alle durch die Beschleunigung des integrativen Wachstums der digitalen Wirtschaft zu ermöglichen. Bisher sind dreizehn Mitgliedstaaten der DCO beigetreten – Bahrain, Zypern, Dschibuti, Gambia, Ghana, Jordanien, Kuwait, Pakistan, Oman, Nigeria, Ruanda, Marokko und Saudi-Arabien – sowie der private Wirtschaftssektor, die Wissenschaft und die Beobachter von Nichtregierungsorganisationen.Updates von der Generalversammlung und ausgewählte Livestream-Sitzungen können in Echtzeit über das Twitter-Konto der DCO (@DCOrg (https://twitter.com/dcorg?lang=en)) abgerufen werden.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1994202/DCO_2023_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/digital-cooperation-organization-dco-veranstaltet-2-generalversammlung-in-riad-301737413.htmlPressekontakt:media@dco.org,+966544403769Original-Content von: The Digital Cooperation Organization (DCO), übermittelt durch news aktuell