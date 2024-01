Digital China Information Service Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digital China Information Service liegt bei 59, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Digital China Information Service mit 10,85 CNH derzeit -9,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Digital China Information Service im vergangenen Jahr eine Rendite von -4 Prozent erzielt, was 17,27 Prozent unter dem Durchschnitt (13,27 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 15,34 Prozent, und Digital China Information Service liegt derzeit 19,34 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Digital China Information Service diskutiert, und die Anleger zeigten an 11 Tagen vorwiegend positive Themen. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Somit erhält Digital China Information Service insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.