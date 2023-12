Digital China HoldingsADR Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "DIGITAL CHINA HOLDIN":

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digital China bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,77 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 44 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 von Digital China derzeit bei 45,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und stellt das Unternehmen ebenfalls als "Neutral" dar. Insgesamt erhält das Wertpapier von Digital China daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Digital China liegt derzeit bei 2,36 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 3,75 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenpolitik wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Digital China in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -41,38 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt das Unternehmen um 33,58 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.