Digital China Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Aktie von Digital China zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,59 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,5 HKD auf einem ähnlichen Niveau (-3,47 Prozent Unterschied). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,16 HKD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+15,74 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digital China 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 42 haben. Somit ist Digital China aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Digital China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,49 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -18,19 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -28,3 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Digital China momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- (8 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (26,92 Punkte), was zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt. Insgesamt wird die Aktie von Digital China somit mit einem "Gut"-Rating bewertet.