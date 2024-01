Digital China Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Aktie von Digital China weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,36 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 6,06 % als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 3,7 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Digital China eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und auch keine außergewöhnliche Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt wurde.

Die technische Analyse ergibt, dass die Digital China-Aktie derzeit einen Relative Strength Index (RSI) von 89 aufweist, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 52,94, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digital China derzeit bei 26 liegt, was 37 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.