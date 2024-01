Digital China Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Digital China als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 55,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 60,03 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digital China bei 18 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass Digital China eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Digital China in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,92 Prozent erzielt, was 38,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 18,43 Prozent, wobei Digital China aktuell 34,49 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.