Digital China Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Digital China liegt der RSI7 derzeit bei 45,45 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60,67, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digital China liegt bei 24,77 Euro, was 44 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 44. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielte Digital China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,38 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,38 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Unterperformance von -47,76 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Digital China um 33,58 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Digital China liegt derzeit bei 2,36 %, was 3,75 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.