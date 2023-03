Digital Career Institute erweitert Angebot um Salesforce Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Berlin (ots) -Das Digital Career Institute (https://digitalcareerinstitute.org/) (DCI) ergänzt sein Kursangebot um die Weiterbildung zum Salesforce Consultant. Das DCI ist damit der erste Weiterbildungsträger, der ein solches Programm in direkter Zusammenarbeit mit Salesforce (http://www.salesforce.com) anbieten darf. Ab sofort können Quereinsteigende aus allen erdenklichen Berufsfeldern in einer zehnmonatigen Vollzeit-Schulung die Qualifikation Salesforce Consultant erwerben. Die Ausbildung kann über die Angebote der Agentur für Arbeit zu 100% gefördert werden.Salesforce bringt Unternehmen und Kunden zusammen. Mit über 150.000 Anwendern ist es eine der weltweit führenden CRM-Plattformen. Von kleinen Unternehmen bis hin zu Tech-Giganten wie Google und Facebook nutzen Firmen die Cloud-basierten Services. Diese ermöglichen unterschiedlichen Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Marketing, E-Commerce und Service, integriert auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuarbeiten."Mit der Erweiterung unseres Angebots um den Salesforce Kurs reagieren wir auf die rasant wachsende Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften für das Salesforce Ökosystem. Salesforce ist eine der am schnellsten wachsenden und am stärksten nachgefragten Qualifikationen in der IT-Branche," sagt Marius Hein, Geschäftsführer Digital Career Institute. "Wir freuen uns sehr, diesen Kurs anbieten zu können und sind stolz darauf, dass Salesforce das DCI als Partner-Institution ausgewählt hat.""Mit dem Digital Career Institute haben wir den idealen Partner gewonnen, um künftig noch mehr Studierende zu Salesforce Spezialisten ausbilden zu können," sagt Florian Michel, Leiter Talent Ecosystem bei Salesforce in EMEA. "Bereits in diesem Jahr werden allein in Deutschland rund 270.000 Menschen in einem Salesforce Job arbeiten und die Nachfrage nach Salesforce-Fachkräften wächst rasant. Gemeinsam mit dem DCI werden wir nicht nur daran arbeiten, qualifizierte Fachkräfte auszubilden, sondern auch die Werte der Salesforce Community, wie Innovation, Kundenerfolg und Gleichberechtigung leben und weitertragen."Das Studium am DCI schließt mit dem weltweit anerkannten Salesforce-Zertifikat ab und eröffnet den Studierenden eine Vielzahl von beruflichen Perspektiven. Diese reichen von Salesforce Consultant und Systemadministrator über Produktmanager und Entwickler bis hin zu Integrationsarchitekt und darüber hinaus.Warum Salesforce am Digital Career Institute studieren?Die Fortbildungen für Digitalberufe am DCI zeichnen sich durch ein hohes Niveau aus. So wurden die Inhalte des Salesforce Kurses in Zusammenarbeit mit den Profis der Salesforce & Trailhead Academy erstellt. Die Studierenden erhalten Zugang zu den exklusiven Inhalten der Academy und zu dem Netzwerk der weltweiten Trailblazer Community.Zudem begleitet das DCI seine Absolvent:innen weit über das Kursende hinaus und unterstützt aktiv bei der Jobsuche. Sprachtraining (DE/EN) steht ebenso auf dem Lehrplan wie Soft Skills oder Bewerbungstraining. Häufig können Absolvent:innen so direkt an eines der mehr als 600 Partner-Unternehmen vermittelt werden. Die Vermittlungsquote liegt bei über 80%.Die Kurse am DCI können über einen Bildungsgutschein zu 100% gefördert werden. Zudem stellt das DCI seinen Student:innen während des Kurses einen Laptop und weiteres technisches Equipment zur Verfügung.Pressekontakt:DCI UnternehmenskommunikationKatharina TelschowT: 0172/5207695katharina.telschow@digitalcareerinstitute.orgOriginal-Content von: Digital Career Institute, übermittelt durch news aktuell