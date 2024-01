Digital Bros Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Digital Bros Spa notiert derzeit bei 10,45 EUR und liegt damit um -1,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Distanz zum GD200 mit -31,07 Prozent als "Schlecht" einzustufen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Digital Bros Spa-Aktie liegt aktuell bei 69, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,21 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien spiegelt weder besonders positive noch negative Ausschläge wider und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Digital Bros Spa. Somit resultiert insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Digital Bros Spa aus verschiedenen Perspektiven betrachtet insgesamt neutral bewertet wird.