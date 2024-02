Digital Bros Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Digital Bros Spa-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den vergangenen 200 Handelstagen eine Abweichung von -27,58 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 9,82 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 10,17 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,44 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen bei Digital Bros Spa keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Digital Bros Spa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Insbesondere in den vergangenen Tagen standen negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Digital Bros Spa-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 61,9 und der RSI25 bei 52,29, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.