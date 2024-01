Digital Bros Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Digital Bros Spa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt wurde Digital Bros Spa in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Digital Bros Spa auf 15,01 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,16 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -32,31 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 10,59 EUR, was zu einem Abstand von -4,06 Prozent führt und eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wurde der Aktie somit eine Gesamtnote von "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI der Digital Bros Spa bei 81,67 liegt. Dies führte zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurde für diese Kategorie eine Einstufung von "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Digital Bros Spa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führte. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.