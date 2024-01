Digital Brands-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Digital Brands haben sich in den letzten Wochen eingetrübt. Dies spiegelt sich in einem "Schlecht"-Rating wider. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, und das Unternehmen wurde weniger beachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Digital Brands bei 3,27 USD liegt und sich somit um -77,02 Prozent vom GD200 (14,23 USD) entfernt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 3,95 USD ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Digital Brands-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Digital Brands, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch auf die technische Analyse.