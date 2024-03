Digital Asset Monetary Network Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Digital Asset Monetary Network. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,5 ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Digital Asset Monetary Network-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,052 USD weicht somit um -13,33 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 0,05 USD liegt und der letzte Schlusskurs nur um +4 Prozent abweicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Digital Asset Monetary Network. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Für das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie haben wir sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Digital Asset Monetary Network weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Digital Asset Monetary Network bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".