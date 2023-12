Digital Asset Monetary Network Aktie: Endlich geschafft?

Die Digital Asset Monetary Network-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,06 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,0495 USD, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Digital Asset Monetary Network-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität bezüglich der Digital Asset Monetary Network-Aktie gemessen, weshalb diese ein "Neutral"-Rating erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 61,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Digital Asset Monetary Network-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Digital Asset Monetary Network-Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Digital Asset Monetary Network-Aktie in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.