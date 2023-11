Digital Asset Monetary Network Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Digital Asset Monetary Network-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,053 USD, was einem Unterschied von -11,67 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine nennenswerten Veränderungen.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Digital Asset Monetary Network eingestellt waren. Es gab keine positiven Diskussionen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, und für den RSI25 ein Wert von 56,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.