Digital Allyew Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Digital Ally zeigt der RSI7 aktuell 50 Punkte an, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,06, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In den letzten Wochen gab es eine deutliche negative Veränderung im Stimmungsbild bezüglich Digital Ally. Dies spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider, die mehrheitlich negativ ausfielen. Auch die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen hat abgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Digital Ally mit 2,14 USD 32,7 Prozent unter dem GD200 (3,18 USD) liegt, was auf ein negatives Signal hinweist. Im Gegensatz dazu ist der GD50 mit einem Kurs von 2,16 USD neutral bewertet, da der Abstand -0,93 Prozent beträgt.

Zusammenfassend erhält Digital Ally in allen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Diskussion in den sozialen Medien, als auch in der technischen Analyse. Dies spiegelt sich auch im Anleger-Sentiment wider, da in den letzten zwei Wochen vor allem negative Diskussionen über das Unternehmen dominierten.

Insgesamt wird die Aktie von Digital Ally als "Schlecht" bewertet, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.