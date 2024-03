Digital Allyew Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Digital Ally-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Digital Ally nur wenig Aktivität über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität und einer negativen Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was auf die vorherrschenden negativen Themen und Meinungen der letzten beiden Wochen zurückzuführen ist. Dies führt ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Digital Ally-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,35 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -18,4 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit nach den Bewertungen ein "Neutral"-Rating für Digital Ally.