Digital Allyew Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten zwei Wochen wurde Digital Ally von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Digital Ally zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Digital Ally war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -31,65 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Wert Einstufung.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 und 25 Tage für die Digital Ally-Aktie ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung und die technische Analyse der Digital Ally-Aktie zu einer "Neutral"-Einstufung führen.