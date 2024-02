DigitalOcean Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Für Digitalocean gibt es in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen, was im Durchschnitt zu einem "gut" Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 45,5 USD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 11,3 Prozent vom letzten Schlusskurs (40,88 USD) entspricht. Dies führt zu einer "gut" Empfehlung der Aktie aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten vier Wochen eine negative Veränderung der Stimmung gegenüber Digitalocean. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Digitalocean gesprochen wurde. Dies führt zu einer "schlecht" Bewertung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Digitalocean-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und somit eine "gut" Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis weder überkaufte noch unterkaufte Signale und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "gut" Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Digitalocean-Aktie auf Basis der Analystenmeinungen, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, sowie des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index eine "schlecht" bis "neutral" Bewertung.