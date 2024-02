Digimatic Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Design Milk als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit wird die Design Milk-Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Design Milk-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) nahe dem Schlusskurs liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger lassen die Aktie neutral erscheinen. Die Kommentare und Themen in den sozialen Medien rund um Design Milk waren neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Design Milk-Aktie auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" eingestuft, sowohl auf technischer als auch auf sentimentaler Basis.