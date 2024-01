Digimatic Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Design Milk war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der Design Milk liegt bei 0,3 AUD, was auch der aktuelle Kurs der Aktie ist. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls einen 0 Prozent Abstand, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Design Milk ebenfalls als neutral eingestuft. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 50 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.