Digimatic Aktie: Immer langsam!

Die Design Milk-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,3 AUD, was einer Neutralbewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,3 AUD nahe am gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Design Milk liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und erhält somit die Bewertung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung zu Design Milk wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird Design Milk als "Neutral" eingestuft. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Insgesamt ergibt sich somit für Design Milk eine "Neutral"-Einstufung sowohl aus charttechnischer Sicht, der Anleger-Stimmung, als auch im Hinblick auf Sentiment und Buzz.