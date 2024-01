Digimarc löst Jubelsturm aus!

Die Dividendenrendite von Digimarc liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23 % für die Software-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Digimarc wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch besonders positiv über Digimarc diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Digimarc zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Digimarc 29,4 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 36,22 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Auch der GD50 zeigt einen positiven Abstand von +9,26 Prozent, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.