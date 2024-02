Digimarc Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Digimarc zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei Digimarc bei 47,34 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Digimarc diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Digimarc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 103,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,79 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +107,55 Prozent im Branchenvergleich für Digimarc. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Digimarc jedoch 472,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.