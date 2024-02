Digimarc Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Digimarc zeigte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 103,76 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -2,78 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Digimarc im Branchenvergleich eine Outperformance von +106,54 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr 579,71 Prozent, wobei Digimarc um 475,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Digimarc in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Digimarc hin zum Positiven festgestellt. Dies geht auf positive Auffälligkeiten bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien zurück. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Digimarc für diesen Bereich daher ein "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird die Digimarc mit einem Wert von 77,82 als überkauft eingestuft. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des Relative Strength-Index als "Schlecht".

Die Gesamtbewertung der verschiedenen Kriterien ergibt somit eine neutrale Einschätzung für Digimarc.