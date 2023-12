Digimarc Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Digimarc wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 29,51, was bedeutet, dass Digimarc überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für Digimarc 27,77 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 34 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 30,53 USD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird Digimarc auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt gemischte Ergebnisse. Während die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat eingetrübt hat, gibt es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussionsintensität. Dadurch erhält die Digimarc-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Digimarc in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Digimarc gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysekategorien erhält und daher eine neutrale Gesamtbewertung aufweist.