Digimarc Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Aktie von Digimarc wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Zunächst wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 31,72 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 38,89 USD liegt also deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 36,33 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Digimarc also auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Digimarc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 103,76 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -3,57 Prozent gefallen sind, bedeutet das eine Outperformance von +107,33 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Digimarc jedoch 471,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Digimarc überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch das langfristige Sentiment und Buzz rund um die Aktie werden als negativ bewertet, da die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Insgesamt wird Digimarc also als "Schlecht"-Wert eingestuft.