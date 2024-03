Digimarc Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Digimarc im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von 103,76 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 389 Prozent liegt. Die Branche "Software" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 915,07 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Digimarc mit 811,31 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Digimarc aktuell bei 32,63 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 26,9 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,56 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 35,9 USD, was einer Distanz von -25,07 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Digimarc ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Digimarc aktuell bei 0 % liegt, was einen geringeren Ertrag von 2,19 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".