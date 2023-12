Digihost Technology Aktie: Das gab es noch nie!

Die Digihost-Aktie schloss gestern mit einem Kurs von 1,61 USD und liegt damit +21,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200) beträgt die Distanz +9,52 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsaktivität in Bezug auf Digihost, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch laut unserer Messung weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt eine positive Tendenz, basierend auf einem Anstieg positiver Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder überwiegend positiv noch negativ über Digihost diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Digihost-Aktie einen Wert von 41,33 für den RSI7 (sieben Tage) und 41,97 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer insgesamt neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.