Digia Oyj Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Digia liegt aktuell bei 91,67, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 55,56, was darauf hindeutet, dass Digia weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -6,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger zeigten sich an fünf Tagen positiv, an vier Tagen neutral und in den letzten Tagen verstärkt positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Digia-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.