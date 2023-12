Digi Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Analystenbewertung für die Aktie von Digi wird auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten sind 3 Bewertungen positiv, keine neutral und keine negativ. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von einem Analysten positiv bewertet. Das Gesamturteil der jüngsten Analysen lautet daher "Gut", mit einem erwarteten Kursziel von 41 USD, was einer Steigerung von 61,16 Prozent entspricht.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digi bei 32, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,12 als unterbewertet angesehen wird.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie hat die Aktie von Digi in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,2 Prozent erzielt, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite bei -5,98 Prozent, und auch hier zeigt sich Digi mit 36,22 Prozent unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Digi-Aktie also eine neutrale Bewertung aufgrund des Sentiments und Buzz, während sie auf fundamentaler Ebene als unterbewertet eingestuft wird.