Digi Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Diskussionen rund um die Aktie von Digi auf den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen der Anleger hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Digi wird also bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, wodurch sich wiederum eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) ist Digi aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 63,62, was einen Abstand von 17 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 76,8 bedeutet. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Digi-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Digi auf Basis der Diskussionen in den sozialen Medien, des Sentiments und Buzz, der fundamentalen Bewertung und der technischen Analyse mit einem insgesamt "Gut"-Rating versehen.