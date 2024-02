Digi Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Digi herangezogen. Der RSI7 liegt bei 33,85, was darauf hindeutet, dass Digi weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 33,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Digi beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung hin. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Im Branchenvergleich hat Digi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,91 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -30,62 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.