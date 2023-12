Digi Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digi liegt unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als günstig eingestuft. Mit einem Wert von 32,79 ist das KGV der Aktie um 29 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Branche "Kommunikationsausrüstung". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Digi war größtenteils positiv, jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung als gut bewertet.

Die Internet-Kommunikation zeigt eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Digi in den letzten Wochen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zudem hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Digi-Aktie einen Wert von 35,04 für den RSI7 und 42,36 für den RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.