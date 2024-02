DigiPath Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Yanzhou Coal Mining":

Digipath: Anleger-Stimmung, technische Analyse und Sentiment

In den letzten zwei Wochen wurde Digipath von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also auch eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Digipath derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 USD, wobei der Kurs der Aktie (0,0225 USD) um +12,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 USD. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -25 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Digipath liegt bei 65,71, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz als Maßstab für die Stimmung rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Digipath erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Somit lässt sich auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.