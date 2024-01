DigiPath Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Digipath-RSI steht derzeit bei 52,5, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 36,14, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Digipath derzeit bei 0,01 USD. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs bei 0,0392 USD gehandelt wird und somit einen Abstand von +292 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,03 USD, was einer Differenz von +30,67 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer positiven Einschätzung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen positive Themen vorherrschten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der langfristige Blick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Digipath in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Digipath basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen.