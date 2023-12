Digerati Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Digerati besonders im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in diesem Zeitraum vor allem mit den positiven Themen rund um Digerati beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,06 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,078 USD) um +30 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,04 USD ergibt eine Abweichung von +95 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In den letzten 7 Tagen wurde ein RSI-Wert von 9 festgestellt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der Dividendenrendite schneidet Digerati jedoch weniger gut ab, da die Rendite derzeit bei 0 % liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,13 % liegt. Dadurch wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.