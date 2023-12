Digerati Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den kurzfristigen RSI von Digerati über die letzten 7 Tage, liegt dieser momentan bei 17,17 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und dem Unternehmen ein "Gut"-Rating einbringt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder eine Überkauf- noch Überverkaufssituation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Die Dividendenrendite von Digerati liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,09 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung von Digerati zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,072 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,06 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,072 USD über dem gleitenden Durchschnitt von 0,04 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Digerati überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Digerati.