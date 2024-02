Digerati Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Digerati wird derzeit als "neutral" bewertet, da die Diskussionen über die Aktie eine mittlere Intensität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Digerati-Aktie als "schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,03 USD lag, was einem Unterschied von -40 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -40 Prozent, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) besagt, dass die Digerati-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 und 25 Handelstage bei 48 bzw. 64,66 liegt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "neutral" Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Digerati derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "schlechten" Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein gemischtes Bild für die Digerati-Aktie, wobei sowohl neutrale als auch schlechte Bewertungen vorherrschen.