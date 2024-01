Digerati Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Digerati-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,0571 USD nur um -4,83 Prozent abweicht und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,05 USD, was einem Anstieg um 14,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Betrachtung der letzten 7 Tage einen RSI von 72,01 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen bei 45,65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Digerati-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Digerati ist insgesamt neutral. Obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Digerati im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 7,97 Prozentpunkte weniger ist als die üblichen 7,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Beurteilung der Digerati-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und der Dividende.