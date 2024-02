Digerati Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Digerati-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der Kurs liegt aktuell um 36,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage (GD200) liegt die Aktie um den gleichen Prozentsatz unter dem Durchschnitt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch ein positives Stimmungsbild der Anleger. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um die Digerati-Aktie. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage bewertet die Digerati-Aktie als "Neutral", da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb das Sentiment und Buzz rund um die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Digerati-Aktie daher aufgrund dieser Analyse mit "Schlecht" bewertet.