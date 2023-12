Diffusion Pharma. Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für die Cervomed liegt der RSI bei 67,17, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Diskussionen über Cervomed in sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Die Anlegerstimmung wird daher als neutral angesehen.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Cervomed 6,66 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 9,25 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +38,89 Prozent, was als gut bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,85 USD, was einen Abstand von +4,52 Prozent bedeutet und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,52% erzielt die Aktie von Cervomed einen geringeren Ertrag. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".