Diffusion Pharma. Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Cervomed-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 6,66 USD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 7,81 USD, was einem Unterschied von +17,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 9,26 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um -15,66 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund dieser längerfristigen Betrachtung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 76,32 Punkte, was darauf hinweist, dass Cervomed momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Cervomed weder überkauft noch überverkauft ist, und führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Cervomed daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cervomed-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, was zu dieser Einschätzung führt.