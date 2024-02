Differ Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Dividende: Differ Auto schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Verbraucherfinanzierung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,93 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 5,93 % ist. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Differ Auto diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Differ Auto erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Differ Auto-Aktie liegt bei 55, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (58,06) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung auch ein "Neutral"-Rating für Differ Auto.

Fundamental: Die Aktie von Differ Auto gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 3,1 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".