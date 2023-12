Differ Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Differ Auto steht im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor deutlich schlechter da. Mit einer Rendite von -95,87 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 90 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,2 Prozent erzielt hat, schneidet Differ Auto mit 88,67 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Differ Auto beträgt derzeit 77,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,74, was darauf hinweist, dass Differ Auto weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Differ Auto über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Differ Auto in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,09 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,058 HKD) eine Abweichung von -35,56 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.